Silva Cordeiro acusa o bastonário da Ordem dos Advogados, que está a ser criticado por alegadas irregularidades no salário, de usar "retórica que só serve para iludir [a opinião pública]".

Silva Cordeiro demitiu-se do cargo de vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados devido ao salário do bastonário, Guilherme Figueiredo, que ganha mais do que a procuradora-geral da República. O valor viola alegadamente uma deliberação do Conselho Geral feita um dia depois de Figueiredo tomar posse na Ordem. Ao Diário de Notícias, o bastonário garante que, apesar das queixas, quem agora aponta o dedo aprovou as contas de 2017, "onde estavam incluídas as remunerações". Silva Cordeiro volta a criticar Figueiredo à SÁBADO: o bastonário está a usar "uma retórica que só serve para iludir [a opinião pública]".



Algo que não o surpreende: segundo o ex-vogal, o Conselho Geral "conseguiu conviver com coisas verdadeiramente reprováveis e as pessoas devem viver bem com isso". "Basicamente [o Conselho Geral] faz o que o sr. bastonário disser", atira. "Aquilo que sinto na generalidade dos colegas advogados é que a actuação [de Guilherme Figueiredo] é muito negativa", lamenta o jurista.



Silva Cordeiro não se refere negativamente às contas da OA, que passou de um resultado líquido negativo de quase 66 mil euros, em 2016, para um resultado positivo de perto de dois milhões de euros no ano passado, devido à diminuição das despesas. Apesar de "aplaudir" a "capacidade para reverter de forma muito vigorosa" o resultado negativo das contas da Ordem, o ex-vogal diz que "o mandato não se aprecia apenas" por esse feito.



Uma das polémicas está em torno do vencimento do bastonário. O Conselho Geral da Ordem dos Advogados deliberou, em 12 de Janeiro de 2017, que o actual bastonário teria uma remuneração "igual à do cargo de procurador-geral da República", mas em 2017 recebeu mais 11 695 euros do que Joana Marques Vidal. "O modo como o bastonário aproveita uma situação que, ao menos objectivamente, lhe é favorável, impede-me de continuar num órgão presidido por ele", justifica o jurista, que se demitiu.



É a segundo demissão na Ordem dos Advogados de Guilherme Figueiredo. Em Maio, Miguel Matias demitiu-se da vice-presidência do Conselho Geral. À SÁBADO, o jurista não revela as razões que o levaram a demitir-se, mas deixa fortes críticas à "classe": "A Ordem dos Advogados, do ponto de vista organizacional, está muito melhor do que estava. O estado da classe é que não."



"Não há saco azul" na Ordem dos Advogados



Ao Correio da Manhã, o bastonário admitiu que "sabia que ganhava mais" do que a PGR, sublinhando que quem agora aponta o dedo (referindo-se a Silva Cordeiro) aprovou as contas de 2017, "onde estavam incluídas as remunerações". Silva Cordeiro critica esse argumento: "eu aprovei as contas porque estavam bem feitas. De outro modo, estaríamos a falar de sacos azuis, algo que não aparece na contabilidade", continuou.



"É normal que eu tenha aprovado as contas. As contas de 2017 estavam bem feitas - e foi por causa delas que detectei [as alegadas irregularidades no vencimento do sr. bastonário]. Se as contas espelham a realidade, seriam sempre aprovadas", concretizou o ex-vogal da Ordem dos Advogados. "É comparando as contas de 2017 com a deliberação do Conselho Geral [que determina o vencimento do bastonário] que verificamos as incongruências", acrescenta.