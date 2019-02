À SÁBADO, o bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, explicou que tudo é apenas "um erro informático". "É um erro informático facilmente resolúvel. Ainda não sabemos se foi externo ou interno", explicou, acrescentando que a OA vai apurar ainda esta quarta-feira à tarde.



Para Miguel Matias, a explicação dada pelo bastonário não é satisfatória. "Dizer que foi 'um erro informático' não é nada. É relativizar a situação", lamentou.

O advogado Miguel Matias ficou surpreendido esta quarta-feira quando se apercebeu que a Ordem emitiu a seu favor quase seis milhões de euros. O alerta foi dado por outro colega advogado, que também viu milhões serem emitidos em notas de crédito a seu favor. "Assim a Ordem vai à falencia!", ironizou o ex-vice-presidente do Conselho Geral da OA àA verdade é que esta quarta-feira a Ordem emitiu dezenas de milhões em notas de crédito a vários advogados.De acordo com as contas de Miguel Matias, foram emitidas notas de crédito a pelo menos 10 advogados, entre eles Paulo Graça, presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa da Ordem. Já o ex-vice da OA tem notas de crédito no dia 28 de Janeiro no valor de 1.911.043,50 e 3,895.864,63 euros e, no dia seguinte, 29,.6,127,10 euros. "Isto é uma situação muito grave. Não é de menorizar esta situação, que exige uma explicação perante a classe", explicou.