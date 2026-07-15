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Mais de metade dos reservatórios de água que abastecem Almada têm níveis abaixo do normal

Lusa 19:27
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Apenas um dos doze reservatórios tem um nível "excelente", com reservas de água a 87% da capacidade total.

Mais de metade dos doze reservatórios de água que abastecem o concelho de Almada ainda apresentam níveis abaixo do normal, revela um quadro disponibilizado esta quarta-feira 'on-line' pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

Manifestantes protestam contra a privatização da gestão da água pública, em Almada
Manifestantes protestam contra a privatização da gestão da água pública, em Almada ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

A informação mapeada, já disponível em , revela que apenas um dos doze reservatórios tem um nível "excelente", com reservas de água a 87% da capacidade total, quatro com a classificação de "bom" (61 a 68%), três "sob vigilância" (36 a 58%) e quatro em situação de "alerta" (5,6% a 15,8%).

Agência Lusa tentou saber junto da Câmara Municipal e dos SMAS quais as zonas e as freguesias abrangidas por cada um dos reservatórios, mas não foi possível em tempo oportuno.

Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado a situação de alerta.

Entre as medidas anunciadas por aquela autarquia do distrito de Setúbal, além do corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22:00 às 06:00 do dia seguinte, também são proibidas todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para minimizar o impacto da falta de água no concelho, em particular na zona da Costa da Caparica, a Câmara de Almada já conseguiu reforçar o abastecimento de água ao município com dois novos furos, que estão a injetar na rede pública mais 120 metros cúbicos de água em cada hora.

No dia 08 de julho, cerca de 1.500 pessoas juntaram-se num protesto contra a falta de água na Costa da Caparica, exigiram soluções para o problema e pediram a demissão da presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros.

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