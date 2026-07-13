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Presidente da Câmara de Almada sugere que "aumento da população" pode ter contribuído para a falta de água

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Luana Augusto 20:19
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Inês Medeiros falava em entrevista ao canal NOW.

A presidente da Câmara de Almada, Inês Madeiros, sugeriu esta segunda-feira, em entrevista ao canal NOW, que o "aumento da população" pode ter contribuído para a falta de água no município. "Onde está a aumentar mais o consumo é na Costa da Caparica, na Charneca e na Sobreda, que é onde está a haver mais construções", diz.

Presidente da Câmara de Almada sugere que "aumento da população" pode ter contribuído para falta de água
Presidente da Câmara de Almada sugere que "aumento da população" pode ter contribuído para falta de água ANTÓNIO COTRIM/LUSA_EPA

Segundo Inês Medeiros, a este problema acresce-se outro, como o da "captação de água". "A [nossa] água não vem da EPAL e, portanto, todos os municípios vivem dos seus próprios furos. (...) O nosso problema é que não estamos a conseguir retirar do subsolo a água que estamos a necessitar", explica. 

A autarca garante que a "situação não tem nada a ver com outras perturbações que tenham havido no passado", mas sublinha que o atual sistema é "envelhecido" e precisa de "ser renovado". "O que aconteceu este ano foi mais grave", lamenta.

Foi por isso que a Câmara Municipal decidiu proibir uma "série de usos de água: para controlar o uso" Apesar disso, reforça que "desde quinta-feira não há faltas de água não programadas".

Perante a escassez de água, que causou indignação nos moradores, a Câmara decidiu fazer um "novo furo" que "entrou em funcionamento hoje". "Tínhamos dito [que ia demorar] duas ou três semanas, mas tenho esperança de conseguir um bocadinho antes." E explica: "Almada não está em cima do aquífero, por isso é que os furos são no território de Corroios e Seixal."

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