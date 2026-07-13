Presidente da Câmara de Almada sugere que "aumento da população" pode ter contribuído para a falta de água

A presidente da Câmara de Almada, Inês Madeiros, sugeriu esta segunda-feira, em entrevista ao canal NOW, que o "aumento da população" pode ter contribuído para a falta de água no município. "Onde está a aumentar mais o consumo é na Costa da Caparica, na Charneca e na Sobreda, que é onde está a haver mais construções", diz.



Presidente da Câmara de Almada sugere que "aumento da população" pode ter contribuído para falta de água ANTÓNIO COTRIM/LUSA_EPA

Segundo Inês Medeiros, a este problema acresce-se outro, como o da "captação de água". "A [nossa] água não vem da EPAL e, portanto, todos os municípios vivem dos seus próprios furos. (...) O nosso problema é que não estamos a conseguir retirar do subsolo a água que estamos a necessitar", explica.

A autarca garante que a "situação não tem nada a ver com outras perturbações que tenham havido no passado", mas sublinha que o atual sistema é "envelhecido" e precisa de "ser renovado". "O que aconteceu este ano foi mais grave", lamenta.

Foi por isso que a Câmara Municipal decidiu proibir uma "série de usos de água: para controlar o uso" Apesar disso, reforça que "desde quinta-feira não há faltas de água não programadas".

Perante a escassez de água, que causou indignação nos moradores, a Câmara decidiu fazer um "novo furo" que "entrou em funcionamento hoje". "Tínhamos dito [que ia demorar] duas ou três semanas, mas tenho esperança de conseguir um bocadinho antes." E explica: "Almada não está em cima do aquífero, por isso é que os furos são no território de Corroios e Seixal."

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