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Corte do abastecimento de água no concelho de Almada vão realizar-se esta noite em sete locais

Lusa 20:28
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Cortes vão realizar-se no Pragal, Almada, Cacilhas, Ramalha, Cova da Piedade, Bairro da Cova da Piedade e Centro Sul.

Os cortes noturnos de água no concelho de Almada, no âmbito das medidas para se restabelecerem reservas, vão realizar-se esta noite no Pragal, Almada, Cacilhas, Ramalha, Cova da Piedade, Bairro da Cova da Piedade e Centro Sul.

Mulher exigiu beber água da torneira em restaurante
Mulher exigiu beber água da torneira em restaurante AP

Num comunicado conjunto divulgado na página oficial no Facebook da Câmara de Almada e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada, é especificado que o corte no Pragal realiza-se a partir da Praceta Ricardo Jorge e que na Cova da Piedade será apenas até à rotunda dos bombeiros.

A autarquia e os SMAS relembram que o "corte total de água" se realiza entre as 22:00 de hoje e as 06:00 de quinta-feira, num comunicado que é também escrito nas línguas inglesa, francesa e italiana.

"O restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas", lê-se no comunicado.

Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.

Entre as medidas já anunciadas por aquela autarquia do distrito de Setúbal está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22:00 às 06:00 do dia seguinte, e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para minimizar o impacto da falta de água no concelho, em particular na zona da Costa da Caparica, a Câmara de Almada já conseguiu reforçar o abastecimento de água ao município com dois novos furos, que estão a injetar na rede pública mais 120 metros cúbicos de água em cada hora.

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