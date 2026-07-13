Seixal disponibiliza um furo para aumentar abastecimento de água em Almada

Autarquia diz ter-se apressado a concluir um furo já em construção para reforçar o abastecimento de água à freguesia de Corroios, contígua ao concelho de Almada.

A Câmara Municipal do Seixal confirmou esta segunda-feira estar disponível para ceder temporariamente um dos furos de captação de água para aumentar o abastecimento de água no concelho vizinho de Almada.



Almada tem sido afetada pela excassez de água Nuno Alafarrobinha/Correio da Manhã

Numa nota enviada à Lusa, a autarquia do distrito de Setúbal esclarece ter-se apressado a concluir um furo já em construção para reforçar o abastecimento de água à freguesia de Corroios, contígua ao concelho de Almada, antes de "analisar se podia ceder" o furo sem comprometer o abastecimento de água aos seixalenses.

"Após assegurar que a capacidade instalada e as reservas existentes permitiam responder às necessidades atuais dos munícipes do Seixal, a Câmara Municipal informou o presidente do SMAS [Serviços Municipalizados de Água e Saneamento] de Almada que estava disponível para ceder, transitoriamente, um dos seus furos, sitos na freguesia de Corroios, para apoiar a população do concelho de Almada", lê-se na nota.

O município detalha ainda que o furo se localiza a cerca de 25 metros de uma conduta da rede de abastecimento de Almada, pelo que "a ligação permitirá, de forma célere, reforçar o fornecimento de água à população do concelho de Almada".

Embora se afirme como "uma autarquia solidária", que "compreende a situação dramática que se vive no concelho vizinho de Almada", a Câmara Municipal do Seixal frisa ter conduzido "uma rigorosa avaliação técnica", tendo em conta a aproximação do concelho aos 200 mil habitantes, fruto do recente crescimento demográfico, com o consequente aumento das necessidades de abastecimento.

Disposta a aplicar "investimentos significativos na modernização das redes de abastecimento de água e saneamento", a Câmara Municipal do Seixal indica que a rede de abastecimento de água do concelho tem 28 captações subterrâneas, seis centros distribuidores de água, sete depósitos elevados e oito depósitos apoiados.

Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a Câmara Municipal decretado situação de alerta.

Entre as medidas já anunciadas por aquela autarquia do distrito de Setúbal está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22h00 às 06h00 do dia seguinte, e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.