Mais de metade dos fogos ativos começaram durante a noite

Diogo Barreto
Diogo Barreto 29 de julho de 2025 às 13:52
O incêndio de Arouca é o que mais preocupa autoridades. A Proteção Civil apela a que não se "use o fogo" para evitar ignição de mais incêndios.

Mais de metade dos incêndios registados em todo o país entre o início de segunda-feira começaram durante a noite, informou o comandante Mário Silvestre da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em conferência de imprensa esta terça-feira. 

ESTELA SILVA/LUSA

Segundo o comandante Mário Silvestre, "50,8% das ocorrências nestes dois dias e até ao momento são ocorrências noturnas". Na segunda-feira, foram registadas 124 ocorrências e, entre as 0h00 e as 11h00 de hoje mais 51 ocorrências. O comandante da ANEPC insistiu para que as pessoas "não usem o fogo".

Mário Silvestre acrescentou que, neste momento, cerca das 12h00, o fogo que causa mais preocupação é o de Arouca, estando a situação dos de Lindoso/Ponte da Barca e de Penamacor "bastante controlada".

No caso de Arouca, no distrito de Aveiro, o fogo que resultou de "três ocorrências consecutivas", tendo o dispositivo respondido às duas primeiras com "uma eficácia muito boa", mas já não à terceira, na localidade de Espiunca, devido à elevada velocidade de propagação das chamas.

A carregar o vídeo ...
'Incêndio em Arouca é o que preocupa mais', avança o Comandante da Proteção Civil

O incêndio, "numa zona de eucaliptal adulto, com vales encaixados", está a libertar energia de 20.000 kilowatts/metro, quando, para existir capacidade de extinção, esta não pode ultrapassar os 4.000 kilowatts/metro.

Neste contexto, o dispositivo no terreno está, neste momento, sobretudo a tentar mitigar o fogo, trabalhando e modulando-o "pelos flancos".

Já o incêndio de Lindoso/Ponte da Barca (Viana do Castelo), que consumiu "cerca de 2.000 hectares" entre a noite de sábado e as 08:00 de hoje, "está estabilizado", continuando os "trabalhos de consolidação do mesmo".

Em Penamacor, no distrito de Castelo Branco, "apenas 30%" do incêndio estava ativo, tendo já ardido 511 hectares.

