Sábado – Pense por si

Portugal

Presidente da Câmara de Castelo de Paiva diz que fogo continua descontrolado e com várias frentes ativas

CM 29 de julho de 2025 às 19:47
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Reacendimentos "estão a complicar combate às chamas".

O incêndio de Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, continua descontrolado e com várias frentes de fogo ativas, disse o presidente da Câmara, adiantando que tem havido alguns reacendimentos que estão a complicar o combate às chamas.

Incêndio em Sabrosa com 90% do perímetro controlado. Vão continuar no terreno mais de 280 operacionais
Incêndio em Sabrosa com 90% do perímetro controlado. Vão continuar no terreno mais de 280 operacionais

Pelas 17h45, o presidente da Câmara de Castelo de Paiva, José Rocha, disse à Lusa que o fogo estava descontrolado e com diversas frentes de fogo ativas nas freguesias de Fornos, Bairros, Real e São Pedro do Paraíso. "Temos tido alguns reacendimentos o que vai criando novas frentes e dificulta a ação dos Bombeiros", explicou o autarca, apelando a um reforço dos meios para reforçar o contingente de Castelo de Paiva.

José Rocha referiu ainda que houve várias casas e uma panificadora em perigo, no lugar de Carreiros, em Bairros, mas os bombeiros conseguiram proteger as pessoas e bens. "Na zona de Vilar de Eirigo, o fogo de Nespereira, vindo de Cinfães, também atravessou o rio Paiva e abriu mais uma frente. A frente de Real continua muito ativa, não só no centro da freguesia, mas também no Gilde e em Gildinho, e em São Pedro do Paraíso o fogo já está a chegar próximo dos lugares de Paraduça e Gondra", adiantou.

O presidente da câmara disse ainda que o principal objetivo continua a ser a defesa das pessoas e bens, adiantando que para além de um armazém de uma fábrica de móveis, que ardeu parcialmente, também houve uma sucata, no lugar do Seixo, que foi consumida pelas chamas. O responsável referiu ainda a aldeia de Vilar de Eirigo continua confinada e o Lugar do Seixo já não se encontra isolado pelas chamas, tendo as pessoas regressado às suas casas.

Os concelhos de Castelo de Paiva e de Arouca, no distrito de Aveiro, ativaram esta terça-feira de madrugada os Planos Municipais de Emergência e Proteção Civil. Pelas 17h45, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na Internet indicava que o incêndio de Canelas/Espiunca, em Arouca, que se alastrou a Castelo de Paiva, mobilizava 722 operacionais, 246 viaturas e sete meios aéreos.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Castelo de Paiva José Rocha
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Presidente da Câmara de Castelo de Paiva diz que fogo continua descontrolado e com várias frentes ativas