Presidente da Câmara de Castelo de Paiva diz que fogo continua descontrolado e com várias frentes ativas

O incêndio de Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, continua descontrolado e com várias frentes de fogo ativas, disse o presidente da Câmara, adiantando que tem havido alguns reacendimentos que estão a complicar o combate às chamas.



Incêndio em Sabrosa com 90% do perímetro controlado. Vão continuar no terreno mais de 280 operacionais

Pelas 17h45, o presidente da Câmara de Castelo de Paiva, José Rocha, disse à Lusa que o fogo estava descontrolado e com diversas frentes de fogo ativas nas freguesias de Fornos, Bairros, Real e São Pedro do Paraíso. "Temos tido alguns reacendimentos o que vai criando novas frentes e dificulta a ação dos Bombeiros", explicou o autarca, apelando a um reforço dos meios para reforçar o contingente de Castelo de Paiva.

José Rocha referiu ainda que houve várias casas e uma panificadora em perigo, no lugar de Carreiros, em Bairros, mas os bombeiros conseguiram proteger as pessoas e bens. "Na zona de Vilar de Eirigo, o fogo de Nespereira, vindo de Cinfães, também atravessou o rio Paiva e abriu mais uma frente. A frente de Real continua muito ativa, não só no centro da freguesia, mas também no Gilde e em Gildinho, e em São Pedro do Paraíso o fogo já está a chegar próximo dos lugares de Paraduça e Gondra", adiantou.

O presidente da câmara disse ainda que o principal objetivo continua a ser a defesa das pessoas e bens, adiantando que para além de um armazém de uma fábrica de móveis, que ardeu parcialmente, também houve uma sucata, no lugar do Seixo, que foi consumida pelas chamas. O responsável referiu ainda a aldeia de Vilar de Eirigo continua confinada e o Lugar do Seixo já não se encontra isolado pelas chamas, tendo as pessoas regressado às suas casas.

Os concelhos de Castelo de Paiva e de Arouca, no distrito de Aveiro, ativaram esta terça-feira de madrugada os Planos Municipais de Emergência e Proteção Civil. Pelas 17h45, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na Internet indicava que o incêndio de Canelas/Espiunca, em Arouca, que se alastrou a Castelo de Paiva, mobilizava 722 operacionais, 246 viaturas e sete meios aéreos.