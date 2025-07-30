Fogo em Ponte de Lima ameaça habitações

O comandante de operações responsável pelo combate às chamas lamentou a falta de meios aéreos no local para travar esta frente de fogo.

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Ponte de Lima tem hoje uma frente ativa de seis quilómetros que chegou à freguesia Vitorino de Piães e que ameaça habitações localizadas na linha de fogo, disse o comandante de operações.



MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA

Em declarações à agência Lusa, às 09:30, Carlos Lima lamentou a falta de meios aéreos no combate às chamas para travar esta frente de fogo.

"Esta frente está a preocupar-nos muito. O vento está a favor dos bombeiros. A única dificuldade é aceder à frente de fogo. A informação que tenho é que não há meios aéreos para este teatro de operações. Dizem-nos que há outras prioridades no país e que para este incêndio não há disponibilidade de meios aéreos", referiu.

Segundo Carlos Lima, nas freguesias Rebordões (Santa Maria), Correlhã, Facha e Seara há "pequenos reacendimentos que os bombeiros, exaustos, vão conseguindo resolver".

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 09:47, o fogo mobilizava 162 operacionais, apoiados por 46 viaturas.

As chamas deflagraram às 22:47 de segunda-feira.