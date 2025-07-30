Fogo em Algueirão-Mem Martins mobiliza mais de 100 operacionais

"Está próximo a casas, mas não há perigo [para as habitações]", disse a Proteção Civil de Lisboa, referindo que a área em causa é o Casal de São José.
Mais de uma centena de operacionais combatem hoje à tarde um fogo em área de mato em Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra, numa área próxima a habitações, que não estão, contudo, em risco, segundo a Proteção Civil.
"Está próximo a casas, mas não há perigo [para as habitações]", disse à Lusa fonte da Proteção Civil de Lisboa, cerca das 14:10, referindo que a área em causa é o Casal de São José.
O alerta para o incêndio rural no distrito de Lisboa foi dado às 13:06 e, além dos 120 operacionais mobilizados para o combate às chamas, foram mobilizados 30 veículos e um meio aéreo.
A freguesia de Algueirão-Mem Martins tem perto de 70.000 habitantes, estando no topo da lista das freguesias mais populosas do país.
