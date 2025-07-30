Fogo em Algueirão-Mem Martins mobiliza mais de 100 operacionais

"Está próximo a casas, mas não há perigo [para as habitações]", disse a Proteção Civil de Lisboa, referindo que a área em causa é o Casal de São José.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

Mais de uma centena de operacionais combatem hoje à tarde um fogo em área de mato em Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra, numa área próxima a habitações, que não estão, contudo, em risco, segundo a Proteção Civil.



Bombeiros, incêndio xx

"Está próximo a casas, mas não há perigo [para as habitações]", disse à Lusa fonte da Proteção Civil de Lisboa, cerca das 14:10, referindo que a área em causa é o Casal de São José.

O alerta para o incêndio rural no distrito de Lisboa foi dado às 13:06 e, além dos 120 operacionais mobilizados para o combate às chamas, foram mobilizados 30 veículos e um meio aéreo.

A freguesia de Algueirão-Mem Martins tem perto de 70.000 habitantes, estando no topo da lista das freguesias mais populosas do país.

Leia Também Mais de 1.700 operacionais e 560 viaturas no combate aos principais fogos