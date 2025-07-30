Sábado – Pense por si

Portugal

Fogo em Terras do Bouro está a cerca de 200 metros de habitações

Lusa 30 de julho de 2025 às 23:19
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Ao todo, o presidente da Câmara estima que estejam em risco cerca de 70 habitações, contando com as de residentes, mas também as de turismos rural e de emigrantes.

O incêndio no concelho de Terras do Bouro está a cerca de 200 metros de habitações na freguesia de Brufe, com os bombeiros a fazer uma linha de água para proteger pessoas e bens, disse o Presidente da Câmara.

CMTV

Em declarações à Lusa, Manuel Tivo, que está no local, afirmou que "a preocupação neste momento", relativamente aquele incêndio, que veio de Ponte da Barca e chegou ao concelho de Terras do Bouro, "é salvar pessoas e os seus bens".

Depois, é extinguir o incêndio para que se salvaguarde o património natural daquela zona.

Ao todo, o presidente da Câmara estima que estejam em risco cerca de 70 habitações, contando com as de residentes, mas também as de turismos rural e de emigrantes.

O que espera agora o autarca é que os ventos ajudem esta noite ao trabalho dos 60 operacionais, que estão a evitar que o fogo chegue às habitações.

E deixa um apelo à Proteção Civil para que, na próxima madrugada reforce meios para o combate aquele incêndio.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Brufe Ponte da Barca
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Fogo em Terras do Bouro está a cerca de 200 metros de habitações