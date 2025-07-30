Fogo em Terras do Bouro está a cerca de 200 metros de habitações

Ao todo, o presidente da Câmara estima que estejam em risco cerca de 70 habitações, contando com as de residentes, mas também as de turismos rural e de emigrantes.

O incêndio no concelho de Terras do Bouro está a cerca de 200 metros de habitações na freguesia de Brufe, com os bombeiros a fazer uma linha de água para proteger pessoas e bens, disse o Presidente da Câmara.



CMTV

Em declarações à Lusa, Manuel Tivo, que está no local, afirmou que "a preocupação neste momento", relativamente aquele incêndio, que veio de Ponte da Barca e chegou ao concelho de Terras do Bouro, "é salvar pessoas e os seus bens".

Depois, é extinguir o incêndio para que se salvaguarde o património natural daquela zona.

Ao todo, o presidente da Câmara estima que estejam em risco cerca de 70 habitações, contando com as de residentes, mas também as de turismos rural e de emigrantes.

O que espera agora o autarca é que os ventos ajudem esta noite ao trabalho dos 60 operacionais, que estão a evitar que o fogo chegue às habitações.

E deixa um apelo à Proteção Civil para que, na próxima madrugada reforce meios para o combate aquele incêndio.