Covid-19. Mais 553 casos e 4 mortes por covid-19 em Portugal

Portugal registou mais 553 novos casos de covid-19. A Direção Geral da Saúde (DGS) dá ainda conta de mais 4 mortes, desde ontem.







Temos o RT mais baixo da Europa, mas prevê-se que suba Reuters

O número total de infetados pelo novo coronavírus no país é agora superior a 829 mil, das quais 16.937 foram vítimas mortais da pandemia.Nas últimas 24 horas foram ainda dados como curados 596 doentes, aumentando para mais de 787 mil recuperados da covid-19 no país.Neste momento, estão internados 429 doentes, dos quais 101 em cuidados intensivos. Esta é uma subida do número de internados, mais 6 que ontem, mas uma descida no número de cuidados intensivos - menos oito doentes hospitalizados em UCI que nesta quinta-feira.