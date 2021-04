R da Covid-19 desce pela primeira vez desde fevereiro. Incidência também desce

Pela primeira vez desde a apresentação do gráfico de desconfinamento, o índice de transmissibilidade e a incidência da covid-19 baixaram face à anterior atualização no mesmo dia.







António Costa explicou medidas da próxima fase do desconfinamento

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, o R(t) é agora de 1,05 - menos uma décima que na quarta-feira e o seu valor mais baixo desde fevereiro - e a incidência baixou oito décimas para 71,6 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas. Esta é a primeira vez em quase duas semanas que o número de casos desce.Na passada semana, a incidência nacional da pandemia era de 72,4 casos por 100 mil habitantes e o R era de 1,06.Em termos continentais, a incidência é agora de 68 casos por 100 mil habitantes - na quarta-feira era de 69 - e o índice de transmissibilidade da pandemia é de 1,04 - na última atualização era de 1,05.Estas são as primeiras descidas do R e da incidência a nível continental desde, respetivamente, meados de fevereiro e 5 de abril.