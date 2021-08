Portugal com mais 2.261 casos de covid-19 e 13 mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 2.261 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Foram ainda registadas mais 13 mortes pela doença causada pelo novo coronavírus.





O boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS) dá conta ainda de 3.610 recuperados da doença, o que faz com que o número de casos ativos tinha caído 1.362 para os 44.180 doentes com covid-19.O Norte foi a região onde registaram mais mortes (cinco), enquanto que Lisboa e Vale do Tejo e Algarve registaram três cada uma e o Centro duas. O Norte é também a região com mais casos registados nas últimas 24 horas - 792. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 684 novos infectados.Estão nos hospitais 716 doentes, dos quais 148 em cuidados intensivos. São menos 17 nas enfermarias e menos três doentes em cuidados intensivos do que ontem.