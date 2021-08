Covid-19: 72% dos portugueses já estão totalmente vacinados

Portugal já tem 72% da população totalmente vacinada contra a covid-19. Segundo o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), 80% dos portugueses já têm, pelo menos, a primeira dose, o equivalente a 8.264.586 pessoas.







Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A percentagem mais elevada de pessoas vacinadas continua a situar-se nas faixas etárias mais avançadas. A partir dos 65 anos, 99% dos portugueses já tomaram, pelo menos, a primeira dose e 97% estão completamente vacinados. Entre os 50 e os 64 anos, mais de dois milhões de pessoas (97%) já receberam, pelo menos, uma dose e quase dois milhões (91%) estão totalmente vacinados.Em termos de distribuição territorial, o Alentejo e o Centro são as regiões onde o processo de vacinação está mais avançado, com 70% da população já completamente vacinada. Segue-se o Norte e a Madeira com 69% e Algarve, Açores e Lisboa e Vale do Tejo com 66%.De um total de 16.675.410 de doses recebidas, foram distribuídas 14.969.971 doses em Portugal.