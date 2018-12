A Polícia de Segurança Pública vai utilizar seis câmaras para monitorizar e prevenir eventuais incidentes no local dos festejos.

O Ministério da Administração Interna (MAI) autorizou hoje a PSP a utilizar um sistema de videovigilância na Praça do Comércio, em Lisboa, na noite da passagem de ano.



Em comunicado, o MAI adianta que a Polícia de Segurança Pública vai utilizar seis câmaras para monitorizar e prevenir eventuais incidentes no local dos festejos.



Segundo o MAI, o sistema de videovigilância, que vai funcionar entre as 20:00 do dia 31 de Dezembro e as 04:00 de 01 de janeiro, abrangerá, além da Praça do Comércio, toda a Avenida da Ribeira das Naus.



O Ministério da Administração Interna refere ainda que a autorização foi precedida de parecer favorável da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD).



No parecer, a CNPD considerou admissível o tratamento de dados pessoais obtidos por câmaras vídeo portáteis da PSP nos festejos do fim de ano, em Lisboa, embora coloque reservas quanto ao sistema de videovigilância utilizado.