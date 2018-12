O reduzido número de anestesistas vai obrigar a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, a contratar especialistas para preencher turnos em Janeiro.

A falta de anestesistas vai obrigar a Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, a contratar especialistas para preencher os turnos do serviço de anestesiologia. Segundo o Correio da Manhã, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), ao qual pertence a MAC, vai pagar cerca de 555 euros por dia – 11.099 em 20 dias – para preencher as 294 horas necessárias em Janeiro.

Já em 2017, o CHULC contratou empresas de recursos humanos para recrutar anestesistas. De acordo com o portal da contratação pública, nos meses de Verão e no final do ano o CHULC gastou cerca de 88 mil euros em contratos com três empresas para preencher escalas no serviço de anestesiologia. Nesses contratos, é referido que o valor a pagar, por lei, nunca poderá ultrapassar os 40 euros por hora.

No entanto, foi o valor pago à hora para contratar anestesistas para a MAC que gerou controvérsia entre a ministra da Saúde, Marta Temido, e o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. A ministra comentou o facto de a 24 e 25 de Dezembro a urgência da MAC ter funcionado apenas para os casos urgentes, estando apenas um anestesista ao serviço, afirmando que isso demonstrava a necessidade de se ter um Serviço Nacional de Saúde (SNS) com profissionais em dedicação exclusiva.

Marta Temido referiu ainda que na tentativa de contratar anestesistas através de empresas, uma delas tinha uma proposta para colocar um especialista na MAC por 500 euros à hora. A Ordem dos Médicos considerou as declarações de teor "ofensivo e indigno para os médicos", exigindo que fossem apresentados "os documentos/contratos onde conste claramente o referido valor".

Até à data, nem o Ministério da Saúde nem o CHULC divulgaram qualquer documento que prove que houve um médico a pedir 500 euros por hora para trabalhar na véspera e no dia de Natal na MAC.

Falta de anestesistas há anos

No quadro dos hospitais públicos, os anestesistas estão em falta já há vários anos. Segundo o último inquérito do colégio da especialidade da Ordem, divulgado em Junho passado, só no CHULC existia uma carência de 44 anestesistas. A nível nacional, havia uma carência de 541 anestesistas.