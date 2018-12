Os funcionários da carreira não policial do SEF cumpriram o último de três dias de greve, com números de adesão muito diferentes entre os apresentados pelo sindicato e o serviço.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou hoje que irá contactar diretamente com as pessoas com atendimento agendado para os três dias de greve dos funcionários, para reagendar novo atendimento.



Os funcionários da carreira não policial do SEF cumpriram hoje o último de três dias de greve, com números de adesão muito diferentes entre os apresentados pelo sindicato e o serviço.



Num comunicado divulgado hoje para fazer um balanço da adesão o SEF diz que para garantir aos cidadãos o mínimo de impacto da greve vai reagendar diretamente com cada cidadão os atendimentos que não foi possível fazer e coloca em 14,52% o nível de adesão à greve marcada pelo Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SINSEF). De acordo com o comunicado estiveram em greve 88 funcionários, de um total de 606 da carreira não policial.



"No total dos 1.420 funcionários do SEF (Carreira de Investigação e Fiscalização e Regime Geral), a percentagem de adesão à greve por parte dos funcionários não policiais representa hoje 6,20% do universo dos trabalhadores do SEF", refere o comunicado.



O documento especifica ainda que dos 37 postos de atendimento ao público, a nível nacional, 21 estiveram abertos e 16 encerraram devido à greve. A greve decorreu entre quarta-feira e hoje.



Nos números do SINSEF, também hoje divulgados, a adesão à greve nos três dias rondou os 80%, tendo como principal impacto a remarcação de 1.500 atendimentos em todo o país, e um atraso entre dois a três meses nos pedidos de renovação e concessão das autorizações de residência.



O SINSEF também admitiu hoje apresentar uma ação em tribunal contra o Estado por incumprimento da lei orgânica do SEF em relação ao enquadramento da carreira dos trabalhadores não policiais.



Os funcionários da carreira não policial do SEF exigem o reconhecimento da carreira e a integração na lei orgânica do SEF.



Segundo o SINSEF, os funcionários não policiais do SEF esperam há 10 anos por uma lei orgânica e não têm os mesmo direitos que os inspetores deste serviço de segurança.