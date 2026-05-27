Luísa Salgueiro admite gastos avultados para a Câmara de Matosinhos em refeições

Quando questionada pelo vereador do PSD, Bruno Pereira, sobre essa notícia, a autarca socialista revelou "os gastos enquanto autarca entre 2021 e 2023"

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A presidente da Câmara de Matosinhos admitiu esta quarta-feira ter gasto milhares de euros da autarquia em dezenas de reuniões de trabalho nas marisqueiras do concelho, afirmando que entre 2021 e 2023 esteve três vezes no restaurante Casa de Chá.



Luísa Salgueiro gasta milhares em marisco em Matosinhos em "reuniões"

Em abril, a revista SÁBADO escreveu que Luísa Salgueiro gastou elevados valores e refeições que incluíram marisco peixe em quantidades significativas.

Na reunião do executivo, quando questionada pelo vereador do PSD, Bruno Pereira, sobre essa notícia, a autarca socialista revelou "os gastos enquanto autarca entre 2021 e 2023", na Casa de Chá.

Segundo Luísa Salgueiro, o primeiro caso foi em 24 de novembro de 2021, num jantar do Fórum das Nações Unidas, o segundo em 15 de junho de 2023, num almoço do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e o último em 06 de outubro do mesmo ano, no jantar com o júri da Cidade Europeia do Desporto.

A autarca afirmou-se ainda disponível para ceder as faturas aos vereadores da oposição.