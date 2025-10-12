Autárquicas: Luísa Salgueiro (PS) feliz por "ganhar tudo o que havia para ganhar" em Matosinhos

Luísa Salgueiro, visivelmente emocionada, referiu que o PS teve, nestas eleições autárquicas, o maior resultado desde que é candidata. "Tivemos este ano mais 5.000 votos do que tivemos no passado", vincou.
A socialista Luísa Salgueiro, reeleita este domingo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, assumiu estar "completamente realizada" depois de ter "ganhado tudo o que havia para ganhar", referindo-se à vitória na Câmara, Assembleia Municipal e 10 freguesias. "O PS de Matosinhos tinha 12 batalhas, 12 conquistas para alcançar porque queria vencer a Câmara, a Assembleia Municipal e as novamente restituídas 10 freguesias e, o nosso resultado, foi ganhar tudo", afirmou Luísa Salgueiro num discurso de cerca de 15 minutos na sede de campanha, naquele concelho do distrito do Porto.
Luísa Salgueiro (PS) celebra vitória nas autárquicas em MatosinhosTIAGO PETINGA/LUSA
E acrescentou: "Ganhámos tudo o que tínhamos para ganhar". Enquanto a autarca, que vai assumir o seu terceiro e último mandato, discursava gritava-se na sala "vitória, vitória, vitória".
Luísa Salgueiro, visivelmente emocionada, referiu que o PS teve, nestas eleições autárquicas, o maior resultado desde que é candidata. "Tivemos este ano mais 5.000 votos do que tivemos no passado", vincou.
Neste momento, no concelho de Matosinhos, no distrito do Porto, falta apenas apurar uma das 10 atuais freguesias, que até então eram quatro, e atribuir quatro mandatos.
Além de Luísa Salgueiro concorreram à presidência da câmara mais oito candidatos: Bruno Pereira (PSD/CDS-PP), António Parada (Chega), CDU (José Pedro Rodrigues), BE (Pedro Filipe Soares), Livre (Diana Sá), IL (Filipe Garcia), PAN (Hugo Alexandre Trindade) e ADN (Vasco Martins).
Destes, Livre e ADN entraram na corrida à autarquia pela primeira vez.
Em 2021, o PS ganhou as eleições autárquicas em Matosinhos com 30.373 votos (43,62%) e conquistou sete mandatos, a coligação PSD/CDS obteve 12.015 votos (17,25%) e dois mandatos (entretanto um passou a independente), o movimento António Parada, SIM! 6.873 votos (9,87%) e um mandato e a CDU 4.580 votos (6,58%) e um mandato.
Em 2024, residiam neste concelho, com 62,42 quilómetros quadrados, 181.046 habitantes, número que tem vindo a aumentar desde 2020, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).
