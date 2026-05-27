Incêndios: Fogo em mata de Arouca mobiliza 130 operacionais e 5 aviões

O incêndio em causa está a lavrar em Vila Chã, na freguesia de Escariz, e, segundo o comando metropolitano, só tem afetado mato.

Edição de 26 de maio a 1 de junho

Um incêndio que deflagrou numa zona florestal do concelho de Arouca pelas 17:30 mobilizava, cerca de duas horas depois, 130 operacionais e cinco meios aéreos.



Bombeiro combate incêndio em Arganil, que já é o maior de sempre em Portugal Miguel Pereira da Silva/LUSA_EPA

A informação foi revelada à Lusa por fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

O incêndio em causa está a lavrar em Vila Chã, na freguesia de Escariz, no já referido concelho do distrito de Aveiro, e, segundo o comando metropolitano, só tem afetado mato.

"Nesta altura, não temos indicação de que haja habitações em risco", adiantou a mesma fonte.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca acrescenta, contudo, que "há coisas estranhas" na ocorrência. "Houve muitos focos de incêndio a surgir à mesma hora e isso não é natural, portanto as autoridades policiais agora vão investigar", salientou Sérgio Azevedo.

Além dos meios humanos e aéreos, às 19:30 o combate ao fogo envolvia também 36 veículos.