Manifestação na Luz convocada para hoje às 19 horas

A página 'Associação do Bem' convocou para esta quarta-feira às 19 horas uma manifestação no Estádio da Luz, após saber da detenção do presidente da direção das águias, Luís Filipe Vieira.









O MP refere que em causa estão factos ocorridos a partir de 2014 até hoje. "No processo investigam-se negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades."





Foram realizadas esta manhã buscas a instalações de sociedades, domicílios, escritórios de advogados e uma instituição bancária. Estas buscas decorrem nas áreas de Lisboa, Torres Vedras e Braga, num total de 45 mandados.

"O clube precisa de ti, hoje mais do que nunca. Às 19 horas no Estádio do Sport Lisboa e Benfica vamos todos juntos demonstrar a força do Benfica. Está na hora desta direção ir embora. Partilha e leva um amigo também", pode ler-se na página de Facebook afeta aos encarnados que está a ser partilhada de forma ampla por várias redes sociais.Luís Filipe Vieira foi detido esta quarta-feira, juntamente com mais três pessoas : o filho Tiago Vieira, o amigo e empresário José António Santos e o empresário Bruno Macedo. Em causa, estão suspeitas dos crimes de