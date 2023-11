Lucília Gago: 'Não me sinto responsável por demissões'

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, garantiu esta sexta-feira que não se sente responsável pela queda do Governo, referindo depois que não ia comentar a Operação Influencer.







"Não me sinto responsável por coisa nenhuma. A PGR e o MP investiga perante a notícia da prática de factos que deve investigar", afirmou Lucília Gago na sua primeira declaração pública desde desde a queda do Governo.No que toca à referência ao primeiro-ministro António Costa no comunicado de imprensa então emitido pelo Ministério Público, que levou Costa a demitir-se, a procuradora defendeu que "o parágrafo diz com transparência o que estava em curso" e alertou que o MP trabalha com uma "necessidade de transparência" pelo que se não constasse o nome de António Costa no documento "se pudesse afirmar que estava indevidamente a ocultar-se o segmento de maior relevância".Lucília Gago avançou ainda que foi "a Belém a pedido do Presidente da República" no dia 7 de outubro.