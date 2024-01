António Costa é suspeito de prevaricação

O Ministério Público considera que António Costa terá praticado o crime de prevaricação devido à aprovação do novo Regime Jurídico de Urbanização e Edificação no Conselho de Ministros do dia 19 de outubro de 2023, avança o jornal Observador.





Depois de apresentar a demissão, António Costa, que foi primeiro-ministro durante oito anos, emocionou-se no Parlamento aquando da votação do Orçamento do Estado para 2024. Esta foi a última reunião plenária antes da demissão do Governo. DR