A longa guerra de Miguel Sousa Tavares contra o Ministério Público

As armas são os textos no Expresso e comentários na televisão e o alvo varia entre o MP, a PGR e o processo judicial. Sousa Tavares é altamente crítico do MP e isso está documentado.

"Estávamos perante um inaudito golpe de Estado do Ministério Público - não apenas leviano mas maturado durante quatro anos, ponderado, com um timing irresponsável mas bem escolhido e consumado com o beneplácito da senhora procuradora-geral da república." Foi esta a conclusão a que chegou o cronista do jornal Expresso Miguel Sousa Tavares, depois de ter tido acesso à indiciação relativa à Operação Influencer, que levou à demissão do primeiro-ministro. A semana passada o escritor tinha já pedido a demissão da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Agora pede uma nova direção para o Ministério Público (MP), num texto intitulado "E ficamos assim?".