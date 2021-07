Lisboa vê turismo cair 71,5% nos primeiros cinco meses do ano

Entre janeiro e maio deste ano, o turismo na cidade de Lisboa diminui 71,5%, contando com turistas estrangeiros e nacionais. Aliás, foi nas dormidas das pessoas não residentes em território nacional que o impacto foi maior, tendo diminuído 82,0%.



REUTERS/Pedro Nunes

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o município do Funchal foi o segundo a registar maiores quebras no setor do turismo. Entre janeiro e maio, a diminuição foi de 69,8%. Segue-se Albufeira, a perder 66,8%.

Já a nível nacional, o INE foca a importância da abertura do corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido para o turismo nacional. "A inclusão de Portugal na lista verde de países terá contribuído para a evolução que este mercado apresentou em maio, associado também à realização de importantes eventos desportivos deste mês em Portugal".

Olhando para os números, percebe-se o impacto da abertura do corredor aéreo entre os dois países: maio deste ano, mês da abertura dos corredores aéreos com o Reino Unido, "foi o terceiro mês com maior número de dormidas de britânicos", apenas ultrapassado por agosto e setembro. Em maio de 2021, registaram-se 200 mil dormidas de turistas do Reino Unido.

Apesar de os números deste ano se revelarem mais elevados do que os do ano anterior, altura em que existiam mais medidas de confinamento, "foram, no entanto, inferiores aos observados em maio de 2019, tendo o número de hóspedes e de dormidas diminuído 62,3% e 68,6%, respetivamente", indica o INE.

