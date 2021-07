O verão da restauração: “A preocupação é sobreviver”

Há pouco mais de um mês, a expectativa era grande e a restauração esperava um verão melhor do que o do ano passado. Com as novas restrições e com a diminuição de turistas, o setor vai "chegar ao inverno numa situação muito dramática".

Mais restrições no âmbito da pandemia é sinónimo de emagrecimento para os restaurantes. As despesas aumentam, mas a faturação não acompanha essa tendência. O problema coloca-se desde o ano passado, mas agora, impedidos de servir jantares ao sábado e domingo, a situação agrava-se. O verão é o período que permite aos proprietários criar uma almofada para o inverno, época em que se fatura menos, mas as perspetivas não são animadoras.

Agora, "a preocupação é sobreviver", admite à SÁBADO o chef Vítor Sobral, proprietário do grupo com quatro restaurantes em Lisboa - Tasca, Peixaria da Esquina, Dom Roger e Otro - e de quatro Padarias da Esquina. O Estado deu ajudas financeiras, é certo, mas o tempo não perdoa e, quanto maior o período de restrições, maior o desespero do setor da restauração.

Neste momento, as regras estabelecidas em Lisboa ditam que os restaurantes têm de encerrar às 22h30 durante a semana e às 15h ao fim de semana, o que impede os restaurantes de servir jantares. O horário reduzido e o encerramento ao fim de semana são, por isso, as duas grandes fontes de preocupação. Neste setor, os dias mais fortes, em que o volume de faturação é mais elevado, são a quinta-feira, sexta-feira, sábado e, em função dos restaurantes, também o domingo. A partir das onze da noite, explica Vítor Sobral, o consumo é sempre "de alguém que pede mais uma garrafa de vinho, que come uma sobremesa e não tem de comer à pressa". Nestes dias, o consumo médio é sempre superior: "Se um cliente paga normalmente um preço médio de 35 a 38 euros, nestes dias está disponível para pagar 48, 50 euros".