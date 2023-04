Lisboa na 99.ª posição entre 141 cidades mais inteligentes do mundo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Lisboa é a 99.ª cidade tecnologicamente mais inteligente, numa lista de 141 cidades, num índice elaborado pelo instituto suíço IMD, que avalia 15 aspetos sobre a vivência diária - que vão da acessibilidade à habitação, espaços verdes ou congestionamento rodoviário.







praça comércio lisboa

O índice, produzido pelo Observatório de Cidades Inteligentes, do Centro Mundial de Competitividade, procura recolher as opiniões dos cidadãos sobre o relacionamento com as cidades. "O estudo mostra até que ponto a tecnologia permite às diferentes cidades mitigar e solucionar os problemas dos seus habitantes", refere o comunicado do IMD.





Na lista das maiores preocupações, a que lidera é a habitação a preços acessíveis, seguindo-se o congestionamento do trânsito. A fechar as tês primeiras está a corrupção.





"O cenário global das cidades inteligentes está a mudar", afirma Bruno Lanvin, presidente do Observatório de Cidades Inteligentes, citado em comunicado. "As cidades e os respetivos seus líderes estão a ganhar cada vez mais visibilidade a nível internacional, e os cidadãos são cada vez mais exigentes e criteriosos na hora de escolher uma cidade para fazer a sua vida", adianta.





O ranking das 20 cidades "é liderado na sua totalidade por cidades asiáticas e europeias", sendo que este ano, Zurique subiu à primeira posição, que era ocupada por Singapura.



Face ao ano anterior, Lisboa perde posições, sendo que ocupava o 81.º lugar em 118 países.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana