Moradias acessíveis: Governo quer levá-las para as cidades

Casas pré-fabricadas chegam a Lisboa e ao Porto, anunciou o Executivo. Conheça-as por dentro e por fora e quais as vantagens e desafios que o mercado tem pela frente. Representantes do setor explicam o fenómeno à SÁBADO.

Imagine uma casa de campo na cidade, que se constrói em meia dúzia de meses (em vez de anos) e está menos sujeita aos atrasos de materiais e mão de obra. Ergue-se como um puzzle de madeira, com peças pré-fabricadas que se montam no local. São estes os princípios da construção modular, a nova aposta do Governo anunciada na passada quinta-feira (dia 16) e inserida no pacote de medidas legislativas para combater a crise na habitação.