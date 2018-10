A Soflusa informou que, devido a um "incidente inesperado" com uma embarcação, ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa podem sofrer perturbações.

A empresa Soflusa, responsável pelas ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa, anunciou esta segunda-feira que, devido a um "incidente inesperado" com uma embarcação, as carreiras entre as duas margens podem sofrer "atrasos ou supressões".



"Ocorreu ao final da tarde de hoje um incidente inesperado que envolveu o catamarã 'Antero de Quental', que estamos a avaliar", disse à agência Lusa fonte oficial da empresa, explicando que a embarcação deixou de funcionar.



Segundo a mesma fonte, com menos um navio a operar, a ligação fluvial entre o Barreiro e Lisboa pode sofrer atrasos ou supressões de carreiras, uma vez que vão estar a trabalhar cinco em vez dos habituais seis navios.



"Já foram registados esses constrangimentos, mas eles são mais sentidos nas horas de ponta. Esta situação irá manter-se na hora de ponta da manhã de terça-feira", acrescentou.



A Soflusa garante que tomou "de imediato" todas as medidas necessárias para "repor a normalidade da operação tão breve quanto possível".