Direção e deputados do partido são todos vegan, mas ela assegura que o partido não se esgota nisso. Entrevista por dois carnívoros.

Inês Sousa Real eleita líder do grupo parlamentar do PAN Em 2015, o PAN elegeu um deputado único - André Silva, mas nas eleições legislativas de 6 de outubro, conseguiu garantir um grupo parlamentar constituído por quatro deputados. - Portugal , Sábado.

Mais do que uma opinião sobre as pessoas é importante que olhemos para o País e para a necessidade de fazermos políticas públicas indo ao encontro quer das recomendações da Organização Mundial de Saúde, que tem feito um apelo para a redução do consumo de carne, quer de questões ambientais e de consideração do bem-estar animal. Tenta-se entender um apelo para este tipo de políticas com um confronto quase pessoal e tem sido deixado de parte o impacto que as nossas ações têm no ambiente e no bem-estar animal.Os comportamentos é que têm de ser alterados. Temos de tirar o foco do ataque pessoal, é uma necessidade de mudança coletiva de comportamentos. Antes tivemos de ensinar o que era fazer a reciclagem e mudar hábitos que estavam enraizados.Ainda não conhecemos as linhas programáticas do Governo, amanhã inicia-se o diálogo e uma das medidas que o PAN tem defendido é essa. Mas o País precisa de avançar em termos de direitos sociais, humanos, em matéria laboral e ambiental e seria redutor condicionar a uma medida a aprovação ou não do OE. Não faz sentido que para salvar um animal o IVA seja 23% e para uma atividade que causa sofrimento a um animal seja a 6%.É uma medida que vamos pedir ao Governo. Mais de metade das famílias têm animais de companhia, temos que dar condições às famílias para que possam dar os cuidados médico-veterinários de que o animal carece. É uma medida que estará no nosso foco de preocupações, mas, tal como na tauromaquia, não será isso a condicionar a votação, mas uma visão global do OE.Não é uma opção minha nem os animais são bens.Os animais são seres vivos que requerem cuidado e atenção. E isto significa um encargo significativo para os agregados familiares.É uma opção, mas é também uma opção política escolhermos que medidas queremos incentivar ou não. Não faz sentido darmos reduções a atividades lesivas do bem-estar animal e em contrapartida, para cuidarmos de um animal, não existir essa redução.Seria para todas as famílias. Até porque se queremos combater fenómenos como o descontrolo populacional e o abandono que ainda existe no nosso país, para isso temos de dar ferramentas às pessoas que permitam manter os animais no seu seio familiar.São questões diferentes. Não estamos a falar de lazer, mas de um encargo que as famílias têm.Tem de ser analisado o impacto e na discussão do OE queremos precisamente perceber qual é o impacto de uma medida destas. O problema é que não existem estudos nem dados concretos nem tem sido feito esse levantamento. Vai ser um dos dados que vamos levar para a reunião.Não se tratava de um SNS para animais de companhia, mas de um serviço público que visava dar resposta, aí sim, às famílias carenciadas que tenham animais de companhia e que não tenham capacidade de fazer face às despesas médico-veterinárias. Teria de ser feita uma avaliação dessa capacidade financeira e do público-alvo dessa medida. Não está posta de parte, mas do ponto de vista estratégico, queremos fazer avançar as medidas que são prioritárias. Temos uma série de outras medidas que queremos discutir no OE, a começar pelo SNS para as pessoas. É fundamental que haja um aumento no investimento e nas medidas de prevenção para a saúde. O combate à pobreza e à vulnerabilidade social deve ser uma prioridade para o País. Não podemos esquecer a situação recente da mãe que abandonou o bebé no lixo. Por mais atroz que esse ato nos pareça também estava ali uma situação que passou invisível aos olhos de muitas pessoas.Tenho um estilo de vida vegano. Não como carne nem qualquer produto de origem animal e procuro também que o calçado e a roupa não tenham produtos de origem animal.Deixei de comer carne há oito anos. Deixei de comer peixe, ovos, laticínios e substituí-os na alimentação. E pelo que se pode ver pela minha condição corporal [risos] não tenho qualquer tipo de carência, as minhas análises também assim o comprovam. Tenho cuidado com a alimentação, é uma reaprendizagem. Acaba por ser um desafio apostarmos em produtos que sejam nacionais e orgânicos, que tenham uma pegada ecológica menor.Sim. Mas não é imposição que as pessoas sejam veganas.Não, de todo, eu própria quando entrei no partido comia carne e peixe.Foi uma opção pessoal e consciente. No percurso que fiz como provedora dos animais seria um pouco estranho estar durante o dia a defendê-los e no fim do dia...Não. Acho que não devo impor as minhas opções aos animais de companhia que detenho. Tenho de respeitar as suas necessidades alimentares e nutricionais. Não é consensual, há quem defenda que também não se dê produtos de origem animal aos animais de companhia, mas entendo que - e de acordo com o que falei com os veterinários, os meus animais, ainda para mais, são idosos - lhes devo dar o que vai ao encontro das necessidades da sua espécie.Essa é uma questão complexa. Não é fácil mexermos com questões seculares como a domesticação de animais. Há a possibilidade de se fazerem opções mais sustentáveis. Por exemplo, dou alimentação biológica aos meus animais. Podemos encontrar um equilíbrio.No caso dos animais de companhia há muito que defendemos medidas de esterilização, até para sua proteção, não apenas por questões ambientais. Temos um flagelo de sobrepopulação e abandono, e para irmos ao fundo da questão temos de ter medidas que restrinjam a comercialização - e na legislatura passada conseguimos alterar a lei sobre compra e venda de animais em plataformas como o OLX.A agricultura biológica passa pela não utilização de produtos químicos, porque são nefastos para o meio ambiente. Como noutras áreas em que as evidências e os estudos científicos têm um peso muito relevante, estão em constante evolução e teremos de acompanhar as nossas posições com os dados que os estudos nos vão indicando. Agora, a agricultura biológica e local - também não nos podemos esquecer disso - podem ter um papel importante na descarbonização e na economia circular, contribuindo para reduzir a pegada ecológica. Têm sido esses os estudos preponderantes, mas é uma matéria que não se pode considerar fechada.Não podemos ignorar que a agricultura tradicional, com a utilização de químicos, tem um efeito devastador, nomeadamente nos insetos polinizadores como as abelhas. Se queremos assegurar a sobrevivência da nossa própria espécie vamos ter de mudar a forma como produzimos os alimentos. Porque uma coisa é certa, tendo em conta que as abelhas estão hoje em dia ameaçadas de extinção...Não era essa a expressão que eu queria utilizar. Tendo em conta que as abelhas, com a utilização dos agroquímicos podem de facto vir a estar ameaçadas e temos de proteger estes insetos polinizadores, temos de ter cuidado na forma como produzimos e incentivamos a sua presença, mesmo nas grandes cidades.As queixas que temos ouvido é precisamente do contrário, de que os campos estão a ficar silenciosos.O que estava em causa não era uma imposição em relação a todos os serviços públicos ou universidades, mas sim aos atos oficiais do Ministério do Ambiente. Estamos a falar de um ato simbólico relativo ao impacto ambiental das nossas escolhas. No caso do parlamento há hoje uma opção vegetariana, na legislatura passada também conseguimos introduzir nas escolas esta opção.Nunca foi essa a proposta do PAN. Não está em causa impor uma regra para serviços públicos ou atos oficiais. Tem de haver bom senso. A medida da Universidade de Coimbra não restringe as outras opções.[Risos.] Não nos ofende minima- mente que nos chamem animalistas, é uma preocupação legítima que durante muitos anos foi descurada. Não nos esgotamos nessa preocupação. Em relação à segunda provocação, talvez convidá-lo para um almoço, para ver que não comemos só alface e que muito menos somos urbano-depressivos.Não tinha pensado nisso, mas se ele quiser aceitar, não vejo porque não.Não, isso não, o único disparo que podemos aqui fazer é com a objetiva da máquina fotográfica.[Risos] Não é questão de não ter boas notas, mas havia as médias de facto e confesso que no ensino secundário não era tão aplicada como me vim a tornar no ensino superior. Não trabalhei tanto para a média como devia e depois optei pela Universidade Autónoma, onde tive excelentes professores, que curiosamente são colegas aqui na AR, como a Profª Constança Urbano de Sousa e a Profª Cecília Meireles, em diferentes partidos políticos. Tenho o maior respeito por ambas, a Profª Constança Urbano de Sousa foi a minha orientadora num curso de pós-graduação.Já não me recordo, teria de olhar para o currículo. Salvo erro 13 ou 14, mas estaria a lançar um número. Mas posso depois avançar, até porque o meu currículo é público.Não. Não me identificava com os partidos tradicionais.Já votei em vários sentidos, já me abstive, também no boletim de voto quando fui às urnas.Não fazia desenhos, não seria simpático para quem ia depois ler o boletim, era mais uma cruz pelo boletim inteiro. Há um grande descontentamento e um dos desafios desta legislatura será combater a abstenção. As pessoas não se sentem representadas e pensar como ir ao encontro das pessoas é importante. Não pode ser só um tema da campanha.Não. Com o PAN este aeroporto não se faz. E o OE é uma discussão autónoma do aeroporto. Em relação a este não houve uma avaliação de impacto ambiental estratégica, e é um assunto que não deve estar fechado. O Governo deveria tê-la feito antes de tomar essa decisão, porque é uma zona extremamente relevante enquanto ecossistema, que deveria ter sido classificada de interesse comunitário e não foi. O Governo devia ter dado um passo atrás.Não, de todo, o que o PAN procurou fazer ao longo da última legislatura, com um único deputado, foi tentar ter a maior influência possível nas decisões do Governo.Sim. Apresentámos já uma alteração legislativa nesse sentido, para que sejam revogadas as concessões já existentes e para evitar que no futuro sejam dadas novas licenças. Não faz sentido, tendo em conta o risco ambiental até de um derrame, permitir a prospeção.Seria um risco que não compensa.Essa proposta foi corrigida, não estava bem redigida, da forma que pretendíamos, nem traduzia o respeito que o PAN tem pelas vítimas e pela necessidade de introduzirmos em Portugal programas de justiça restaurativa. Foi um erro e temos a humildade de assumir erros.Já, logo no primeiro dia. É entusiasmante o sentido de responsabilidade e é um momento feliz para o PAN e para a democracia.Não, não [risos].