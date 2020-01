PAN abstém-se na votação do OE2020

A líder parlamentar do PAN , Inês Sousa Real, anunciou nesta quarta-feira que o partido vai abster-se na votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2020."Não se constroem pontes sem alicerces. E, nesse sentido, o orçamento fica muito aquém. Não vamos votar favoravemnete, vamos abster-nos", anunciou a deputada do PAN. O grupo parlamentar deixa assim o benefício da dúvida para perceber se o Governo terá ou não "particular cuidado em acolher as necessidades do PAN".(Notícia em atualização)