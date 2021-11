Lei do lobby é insuficiente, mas vai ficar na gaveta até às eleições

As propostas de lei do PS, CDS-PP e PAN introduzem novas obrigações à prática do lobbying em Portugal, mas são ainda insuficientes, diz a organização Transparência e Integridade. Votação final da lei foi também adiada para depois das eleições.

As condições estavam reunidas para que a lei de regularização da representação de interesses privados junto de entidades públicas, o chamado lobbying, fosse aprovada em Assembleia da República.



O projeto, que resultou da fusão de propostas do PS, CDS e PAN, foi esta terça-feira aprovado pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, e seguiria depois para votação final, mas a mesma foi adiada sem data certa pelos dois maiores partidos do hemiciclo, PS e PSD, garantindo que a proposta não será votada até à próxima legislatura, eleita a 30 de janeiro de 2022.



A Organização Transparência e Integridade, que avaliou os projetos dos três partidos e enviou recomendações sobre o diploma, já lamentou que, apesar de estar prometida nos programas eleitorais desde 2015, a legislação "continua pendurada no Parlamento desde 2019 e, a poucos dias de 2022, continua a haver novas desculpas para manter o diploma na gaveta".