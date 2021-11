Cirurgiões da urgência do Santa Maria acumulam 1.000 horas extra

Na urgência de cirurgia do maior hospital da região de Lisboa, o Santa Maria, a média de horas extraordinárias até setembro rondava as 700 horas. A manter-se o ritmo atual vários membros da equipa chegariam ao final do ano com mais de 1.000 horas extraordinárias, equivalente a uma semana média de trabalho de 60 horas.



Em alguns casos-limite haveria médicos com mais de 1.500 horas, mais de dez vezes o limite anual previsto na lei para a prestação de horas extraordinárias. É este nível de acumulação, que os médicos dizem ser insustentável para a sua vida pessoal e um risco para a sua prática e para a saúde dos doentes, que permite sustentar o serviço de urgência do Santa Maria – e que está no centro de um protesto que ameaça deixar o hospital sem médicos para cumprir uma parte da urgência cirúrgica.

Em curso estão dois protestos separados que formam um único. Primeiro foram os médicos assistentes hospitalares de cirurgia geral que informaram as chefias da sua indisponibilidade para continuar a fazer horas extraordinárias além das 150 previstas na lei o que, dada a acumulação até novembro – com todos os profissionais acima deste limiar – significa que na prática deixam de fazer horas extraordinárias até ao fim do ano.