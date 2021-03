Transparência e a confusão entre meios e fins

Andando nas lides do activismo e da investigação académica há dez anos, posso afirmar com alguma segurança que o tema da transparência da "coisa pública" nunca esteve tanto na ordem do dia. De um portal de transparência para os fundos europeus à transparência no lobbying, na vacinação anti-Covid-19 e até nas nomeações cruzadas de membros da mesma família no governo, parece que a transparência é, só por si, a panaceia para todos os males. Só que não é. É apenas um dos meios – embora fundamental - para evitar ou curar esses males. Louis Brandis, juiz do Supremo Tribunal Americano, afirmou um dia que "a luz do sol é o melhor desinfectante". Neste sentido, a transparência clarifica muitas acções e processos, permite encontrar irregularidades e pode até funcionar como dissuasora de certas condutas ilícitas. Mas, para isso, é preciso desde logo não legalizar o que deve ser ilegal nem instrumentalizar a transparência.