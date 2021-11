Programas eleitorais, o combate à corrupção e o Ministério Público

No dia 30 de janeiro de 2022 irão decorrer as eleições legislativas que escolherão os futuros deputados da Assembleia da República.



Do equilíbrio de forças decorrente dessa votação resultará o futuro poder executivo que passará a governar Portugal.



Os vários partidos políticos que se candidatam irão, como habitualmente, elaborar os seus programas eleitorais nas diversas áreas, nomeadamente no que à Justiça diz respeito.