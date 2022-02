Lei anticorrupção vai ajudar procurador condenado por corrupção

A medida consta na chamada “Estratégia Nacional Anticorrupção” mas, à primeira vista, um dos primeiros beneficiados será um procurador condenado por corrupção: Orlando Figueira, antigo magistrado do Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. É que uma cirúrgica alteração à lei sobre os impedimentos dos juízes vai permitir ao procurador, caso a decisão que o condenou não transitar em julgado até 21 de março, data em que entra em vigor a nova Lei, pedir a anulação do julgamento que o condenou a seis anos e oito meses por corrupção.



O diploma aprovado após um acordo entre PS e PSD alargou substancialmente as situações de impedimento para os juízes, previstas no artigo 40 do Código do Processo Penal, ficando consagrado que, entre outras situações, que “nenhum juiz pode intervir em julgamento, recurso ou pedido de revisão relativos a processos” em que tenha participado, na fase de investigação, numa busca a um escritório de advogados.



Foi precisamente isso que aconteceu com a juíza Ana Cristina da Silva. Esta magistrada judicial integrou o coletivo de juízes que condenou, em primeira instância, Orlando Figueira e o advogado Paulo Amaral Blanco por corrupção passiva e ativa, respetivamente, absolvendo o empresário Armindo Pires. Mas, durante a fase de inquérito, tinha participado numa busca ao escritório da advogada Angélica Conchinha.