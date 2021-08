Procurador Orlando Figueira nomeado para tribunal em Lisboa

Um grupo de ativistas questionou esta segunda-feira a procuradora-geral da República, Lucília Gago, acerca da nomeação para o Tribunal de Execução de Pena de Lisboa do procurador Orlando Figueira, condenado em 2018 a seis anos e oito meses de prisão por crimes de corrupção no âmbito da Operação Fizz. A tomada de posse no novo cargo acontece a 1 de setembro, mesmo que o magistrado esteja suspenso de funções pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) até ao final de outubro.