Juíza Anabela Cabral Ferreira nova inspetora-geral da Administração Interna

Anabela Cabral Ferreira substitui Margarida Blasco, que deixou a Inspeção-Geral da Administração Interna em maio deste ano, estando o cargo a ser desempenhado interinamente pelo subinspetor da IGAI Paulo Ferreira.A nova "polícia dos polícias" é licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra na área de ciências jurídico--económicas e 'master of Public and International Law' na Universidade de Melbourne, na Austrália, além de ter uma pós-graduação em contencioso administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa e o curso de Direito e Ambiente em Ação, no Instituto Superior Técnico de Lisboa.Na nota, o MAI refere que Anabela Cabral Ferreira desempenhou funções como juíza de direito desde 1990, com colocações no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, Círculo Judicial de Cascais e Juízo Central Criminal de Cascais, tendo também ocupado o cargo de juíza coordenadora para os juízos criminais, centrais e locais, do município de Cascais.A nova IGAI passou também por Timor Leste, onde foi formadora, e chefe do gabinete do secretário de Estado da Administração Judiciária, entre 13 de agosto de 2004 e 13 de março de 2005, num Governo PSD e CDS/PP.A IGAI tem como missão assegurar as funções de auditoria, inspeção e fiscalização de todas as entidades, serviços e organismos tutelados pelo Ministério da Administração Interna.