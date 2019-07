Segundo a denúncia que chegou à GNR, o cão encontrava-se "num espaço insalubre, sem alimentos e em estado de magreza extrema".As imagens enviadas pela GNR mostram feridas abertas nas orelhas, pelagem fraca, sendo ainda "visível parasitas externos", como carraças e pulgas.Os militares, em conjunto com a veterinária da Câmara Municipal de Coimbra, deslocaram-se ao local e recolheram o animal para recuperação no Canil Municipal de Coimbra."O animal, que é muito dócil, foi recolhido nas nossas instalações, está a ser tratado e está em franca recuperação", disse à agência Lusa Vera Fernandes, secretária de apoio ao vereador Francisco Queirós, responsável pelo pelouro do gabinete médico-veterinário da Câmara de Coimbra.