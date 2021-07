Tem 18 ou mais anos? Já pode agendar a vacina contra a Covid-19

Já se encontra disponível o auto agendamento da vacina contra a covid-19 para maiores de 18 anos.







Vacina Covid-19

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela task-force e o registo pode ser feito no portal da Direção-Geral da Saúde (DGS) destinado para o efeito, que até agora era feita apenas através do agendamento central para pessoas entre 18 e 22 anos, com os utentes a receberem uma mensagem SMS ou um telefonema dos serviços de saúde.A modalidade permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Na semana passada, o coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 revelou que, no total, 2,5% da população respondeu "não" à mensagem recebida para agendar a vacina e que 2,7% das pessoas faltaram à marcação.