Os delegados ao congresso do Chega e os dirigentes do partido estavam incrédulos. Eram quase 14h do passado domingo e a lista à direção nacional apresentada por André Ventura tinha acabado de ser chumbada por 193 dos 278 delegados presentes na Quinta Nova do Degebe, em Évora. Nessa altura, poucos repararam na mulher esguia de vestido cor-de-rosa, que se levantou da mesa da direção, onde se sentava ao lado de André Ventura, e atravessou o recinto para se dirigir a Rita Matias, um dos novos nomes indicados para a direção e filha de Manuel Matias, presidente do Partido Pró-Vida, que se fundiu com o Chega. Tratava-se de Dina Nunes Ventura, mulher do deputado único do Chega e uma das figuras mais presentes na vida do partido desde a sua fundação – apesar de não desempenhar nele qualquer papel oficial. Naquele momento de grande tensão, Dina Nunes Ventura terá desempenhado um papel que lhe é reconhecido por várias figuras do partido: O de "figura maternal" e "dócil", incorporando a figura de primeira-dama do partido de extrema-direita.Com a criação do Chega e o ritmo frenético de digressões do deputado único pelo País, Dina Ventura acabou por adaptar a sua rotina de forma a acompanhar o marido quando podia, seja para aparecer ao lado do marido em cima do palanque do partido ou em jantares. "Sempre que ela ia a Setúbal a jantares do partido falávamos de tudo um pouco. De saúde, porque ambas trabalhamos na mesma área, mas também de como ela gere as emoções pela ausência do André, que tem de percorrer o País principalmente em campanha", frisa Carina Deus, tesoureira da distrital de Setúbal e a militante número 29 do Chega. "A política, deixa-a para o marido, ela é mais de socializar com as pessoas." Fonte da direção do Chega explica àque a presença de Dina Ventura nos eventos partidários não é um acaso. "É normal o André querer ter a mulher ao seu lado, sendo a família uma das bandeiras mais importantes do partido. É uma das componentes católicas conservadoras que o André quer reforçar", afirma. E Dina Nunes Ventura, apesar de não se manifestar politicamente, não parece importar-se: é católica e solidária com as posições do marido, algumas delas radicais e racistas.Esteve bastante ativa nas eleições europeias: marcou presença na Herdade da Torre em Arronches, quando o líder do Partido Popular Monárquico, Gonçalo da Câmara Pereira, acordou com André Ventura a coligação Basta. No fim da campanha das europeias, chegou a fazer uma publicação política no Facebook: "E assim encerrámos ontem mais uma campanha. Uma campanha intensa, exaustiva e na qual houve dias que apenas nos cruzávamos um com o outro. Mas espero (e acredito!) que cada minuto que dedicámos a esta campanha, não foi em vão."