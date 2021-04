Juiz Carlos Alexandre recebeu Vistos Gold e Operação Marquês sem sorteio

Apesar de o Conselho Superior da Magistratura ter já validado a distribuição de processos no Tribunal Central de Instrução Criminal, o juiz Ivo Rosa - na decisão instrutória da "Operação Marquês" - revelou novos dados, mandando extrair uma certidão para um inquérito-crime. É que, segundo as contas do magistrado, não foi só a "Operação Marquês"que terá sido distribuída ao juiz Carlos Alexandre de forma ilegal. Também o processo dos "Vistos Gold" foi parar às mãos daquele magistrado sem a realização de um sorteio.



O encadeamento dos factos é relatado por Ivo Rosa no despacho que decidiu levar José Sócrates a julgamento por crimes de falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Segundo os mapas de distribuição dos processos entre 2014 e 2015, no dia 9 de setembro de 2014, o juiz Carlos Alexandre recebeu dois processos, "ambos por atribuição manual": a Operação Marquês e o caso dos Vistos Gold, enquanto o seu colega à data, o juiz João Bártolo, também por atribuição manual recebeu cinco processos. A "distribuição" foi feita pela mesma funcionária judicial.



Depois de conhecido o despacho de Ivo Rosa, o Conselho Superior de Magistratura - órgão de gestão e disciplina dos juízes - referiu ter já deliberado em plenário "estabelecer regras gerais e transparentes no que concerne à transição de processos, com respeito pelo princípio do juiz natural", que é um dos princípios basilares do processo penal. "De acordo com essa deliberação, em todos os tribunais, nomeadamente o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), os processos foram atribuídos ao juiz que já os tramitava, sem prejuízo das operações de igualação de pendências."