Jovens saem às ruas do Bairro Alto para conviverem com álcool e sem máscara de proteção

No primeiro dia em que os bares e restaurantes estão autorizados a fechar mais tarde, marcando uma de três fases de alívio das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, muitas pessoas saíram às ruas do Bairro Alto, em Lisboa, para conviverem.





Muitos dos presentes consumiam álcool e não cumpriam as normas de segurança, nomeadamente o uso de máscara de proteção.O levantamento gradual das restrições em função da vacinação contra a covid-19 arrancou no domingo, com o limite de horário de encerramento de espaços como bares e eventos culturais a passar das 22h30 para as 2h da manhã nos concelhos que estavam recuados no desconfinamento - como Lisboa.

Com o controlo da pandemia de covid-19 a passar a ser feito "em função do critério da taxa de vacinação da população portuguesa" e sem medidas diferenciadas para cada um dos 278 concelhos de Portugal continental, o plano do Governo de alívio das restrições prevê três fases para "libertação da sociedade e da economia, de modo progressivo e gradual", anunciou na quinta-feira António Costa.