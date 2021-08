Autárquicas: o 'guerreiro do norte' que se vai candidatar à junta

A carreira no boxe deu a Nuno Cruz o cognome de “guerreiro do boxe”. Nestas autárquicas, é o candidato do movimento de Rui Moreira à Junta de Freguesia do Centro Histórico do Porto. Mas é também, desde 2018, contratado – primeiro pela câmara, depois pela empresa municipal Ágora – para “reforçar o poder regulador e a eficiência das ações de fiscalização na zona da Ribeira”. Foi escolhido por ajuste direto e em cinco contratos já recebeu 98.172 euros.



Cada um dos contratos (de duração anual) valeu a Nuno Cruz 19.634 euros. Em troca, o antigo pugilista faz – segundo fonte oficial da Ágora – “a articulação entre a atividade económica do Porto Histórico e a população aí residente”. A sua escolha não obedeceu a qualquer concurso, porque os responsáveis da empresa municipal consideram que Cruz “possui características, experiência e conhecimentos únicos que o habilitam a concretizar o objeto contratual”.



Este “objeto contratual” inclui o reforço das ações de fiscalização feitas pelos serviços municipais. De que forma? A Ágora não dá exemplos concretos, mas diz que este “é um trabalho de confiança que se constitui como o de um provedor das partes, que permite um acompanhamento mais informado dos serviços municipais e com isso contribui para o reforço e eficiência das ações de fiscalização necessárias à garantia do cumprimento da legislação em vigor”.