Jornal Politico tentou vender ao Governo “conteúdos” para promover presidência da UE

O jornal norte-americano Politico tentou vender ao Governo de Portugal "conteúdos" para promover a presidência da União Europeia, avança o Público. A publicação, que tem uma edição europeia, terá montado uma campanha de publicidade e de conteúdos informativos que foi comprada por pelo menos três outros governos europeus em anteriores presidências rotativas da UE: a Roménia aceitou a proposta no segundo semestre de 2019, a Croácia no primeiro semestre de 2020 e agora a Eslovénia.







António Costa Reuters





a publicação de conteúdos com o intuito de "realçar a presidência portuguesa da União Europeia". Com a campanha "Oportunidades de parceria", o Politico oferecia a possibilidade de "realçar a presidência portuguesa da União Europeia, e o seu impacto em milhões de europeus, posicionando Portugal como líder para uma UE de recuperação verde e digital, incluindo prioridades como as questões sociais e as relações UE-Índia".

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Portugal também terá recebido uma proposta, no final do ano passado, mas rejeitouEntre estes estavam artigos multimédia de 40 mil euros e anúncios digitais com o valor de sete mil euros por dia. Ao Público, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indicou ter recusado a possibilidade "porque se trataria de uma despesa sem justificação e porque o ministro entende que a cobertura noticiosa dos factos deve fazer-se pelo seu valor próprio, tal como jornalistas independentes o interpretam".