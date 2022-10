Jovem acusado de terrorismo já começou a ser julgado

O julgamento de João Carreira, jovem acusado por terrorismo que foi preso pela Polícia Judiciária (PJ), já começou no Campus de Justiça, em Lisboa.







O jovem de 19 anos encontra-se internado no Hospital-Prisão de Caxias e foi detido pela PJ a 10 de fevereiro de 2022. Foi acusado de dois crimes de terrorismo - um na forma tentada - e de outro de detenção de arma proibida.De acordo com a acusação do Ministério Público, o arguido, "desde setembro de 2021, delineou e decidiu executar um plano que visava praticar um ataque na Universidade de Lisboa, em concreto da Faculdade de Ciências, com o objetivo de matar indiscriminadamente várias pessoas". Pretendia usar armas como facas e uma besta.Segundo a acusação, o arguido "tinha na sua posse todos os objetos que adquiriu para execução do plano" quando foram feitas as buscas domiciliárias. Recorde o que apublicou acerca do caso: