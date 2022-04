'Ela incentivou-o a tudo. Estava sempre a preparar atentados para eles os dois'

A SÁBADO entrevistou, em exclusivo, os pais do jovem preso preventivamente por terrorismo. Cristina Real e Carlos Carreira anseiam pela liberdade do filho, que acreditam ter sido manipulado pela "namorada" virtual. Veja esta noite na CMTV, pelas 21h.

Na tarde de domingo, 3 de abril, a SÁBADO esteve com os pais de João Carreira, depois da habitual visita semanal ao filho que está detido desde 11 de fevereiro no hospital-prisão de Caxias, em Lisboa. A entrevista prolongou-se por duas horas e, pela primeira vez, Cristina Real e Carlos Carreira acederam a dar a cara para contarem a história do filho. Dizem-se revoltados com a forma como João foi apelidado de terrorista, sem ter praticado qualquer ataque.