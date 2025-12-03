José Sócrates esclarece Ministério Público e garante que não fugiu para Abu Dhabi

Antigo primeiro-ministro não poderá sair do país ou da sua residência por mais de cinco dias sem comunicar ao tribunal.

O antigo primeiro-ministro José Sócrates nega ter fugido do país depois de o Ministério Público (MP) ter questionado duas viagens recentes a Abu Dhabi.



José Sócrates, antigo primeiro-ministro arguido no processo Operação Marquês Lusa

Segundo a Sic Notícias, que cita uma nota do arguido na Operação Marquês enviada à comunicação social, a que a SÁBADO não teve acesso, o antigo primeiro-ministro explica que fez duas viagens à capital dos Emirados Árabes Unidos e não uma, como argumenta o MP.

"Na primeira parti a 11 de novembro, regressei a 16. Na segunda, parti a 20 de novembro e regressei a 25", esclarece, acrescentando que as viagens aconteceram no espaço de duas semanas mas foram "distintas", tendo partilhado os bilhetes referentes a ambas as viagens.

Devido a esta deslocação, o MP, esta terça-feira, considerou que José Sócrates tinha planos para fugir do país e deverá pedir um agravamento das medidas de coação.

Neste momento o antigo primeiro-ministro está sujeito a termo de identidade e residência, a medida de coação mais leve. No entanto, não poderá sair do país ou da sua residência por mais de cinco dias sem comunicar ao tribunal.