Comandante dos bombeiros do Beato detido pela PJ. Tesoureira e vice-presidente também visados

Em causa desvio de dinheiro e uso indevido de carros.
O comandante dos Bombeiros do Beato e Penha de França, Mário Ribeiro, um vice-presidente e a tesoureira da associação humanitária foram detidos pela Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, por suspeitas de desviar verbas da corporação e do uso, pelo comandante e família, indevido de uma viatura de serviço em benefício pessoal.
Ambulância dos Bombeiros do Beato e Penha de França
"No âmbito da operação “Rescaldo”, foram cumpridos três mandados de busca domiciliária e um mandado de busca não domiciliária, em que se investigam factos relacionados com o desvio de verbas transferidas e/ou depositadas nas contas bancárias de um conjunto restrito de elementos daquela corporação, sendo ainda investigado, o uso indevido de viatura de serviço, para fins contrários aos que se destina e em benefício do comandante da Associação Humanitária e dos elementos do seu agregado familiar", descreve a PJ.
"Os suspeitos (Comandante, Vice-Presidente, Tesoureira e um elemento da corporação de bombeiros), em exercício efetivo de funções, encontram-se indiciados da prática dos crimes de peculato, abuso de poder e ainda de peculato de uso", afirma a mesma fonte.
O modo de atuação implicou "o exercício de movimentos bancários com origem na conta da Associação Humanitária e cujo destino foram as contas tituladas" pelos suspeitos, através de transferências e depósitos diretos ao balcão, "sob o alegado pretexto do reembolso de despesas e pagamento de ajudas de custo dos próprios ou de terceiros, também elementos da corporação".
"As diligências em causa, efetuadas no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP Regional de Lisboa, que resultam nomeadamente do apurado numa primeira fase onde foram cumpridos dois mandados de busca, e dão continuação à necessária atuação sobre os visados que, não obstante a realização das primeiras diligências de recolha de elementos de prova, perpetuaram a atuação delituosa no âmbito do cumprimento das respetivas funções", afirma a PJ.
Na operação participaram cerca 30 elementos da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da Unidade de Armamento e Segurança, da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática e da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística, com vista à recolha de elementos de prova.
Das diligências realizadas resultou a constituição de quatro arguidos. Os três detidos serão presentes quinta-feira a juiz.
"As investigações prosseguem", refere a PJ.
Comandante dos bombeiros do Beato detido pela PJ. Tesoureira e vice-presidente também visados
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Há um ataque em curso que vai contra os cérebros humanos e esse ataque parece ter vários pontos de partida. Isto a propósito do que Macron afirmou por estes dias: “Estamos numa guerra cognitiva com a China”, expressão importante e que, assim formulada, exige reflexão.
As 50 conversas de António Costa intercetadas revelam pedidos de cunhas e desabafos. Na Ucrânia, há um português na linha da frente, a fugir de drones e a esconder-se vários dias em trincheiras. Por cá, um casal luta contra a doença do filho, tão rara que ainda não tem nome
Resta saber se a Europa será capaz de unir forças para enfrentar a vacância americana e a ameaça russa. Ou se, pelo contrário, repetirá o erro fatal de 1914, multiplicando também as suas próprias “esferas de influência”.